Da domani, un'onda di calore proveniente dall'Africa porterà temperature record, con oltre 40 gradi previste in alcune zone. L'anticiclone africano si farà sentire con intensità, causando un aumento improvviso e marcato delle temperature. Le previsioni indicano che questa ondata durerà diversi giorni, con il clima che si manterrà molto caldo e afoso nelle ore più calde.

Preparate l'aria condizionata: da domani l'anticiclone africano torna a farsi sentire, e questa volta lo fa sul serio. Secondo le previsioni del team di Mario Giuliacci, storico volto del meteo di Mediaset ed ex militare dell'Aeronautica, una nuova massa d'aria calda in arrivo dal Nord Africa spingerà le temperature ben oltre le medie stagionali, con punte che al Centro-Sud potranno superare gli 8-10 gradi in più rispetto alla norma.Il copione è quello ormai familiare dell'estate italiana: l'alta pressione nordafricana si allarga sul Mediterraneo, tiene alla larga le perturbazioni atlantiche e lascia che il calore si accumuli giorno dopo giorno, come in una pentola a pressione senza valvola di sfogo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ecco l'ondata di calore: temperature da record e più di 40 gradi in arrivo

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Terza ondata di caldo africano in Italia: temperature fino a 45 gradi, allerta prolungata

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