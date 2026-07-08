Terza ondata di calore sull’Italia | temperature fino a 40 gradi

Una terza ondata di caldo intenso interessa l’Italia, con temperature massime che possono raggiungere i 40 gradi. Le previsioni indicano che questa ondata durerà almeno fino al 20 luglio e coinvolgerà gran parte della Penisola. Le temperature previste sono superiori alle medie stagionali.

Secondo le ultime previsioni, il caldo intenso accompagnerà gran parte della Penisola almeno fino al 20 luglio. Attesi valori ben oltre le medie stagionali, con temporali nel weekend L’Italia si prepara ad affrontare la terza ondata di calore dell’estate 2026, destinata a mantenere il Paese sotto la morsa dell’anticiclone africano ancora per diversi giorni. Le ultime previsioni meteorologiche indicano una fase di caldo particolarmente intenso, con temperature medie intorno ai 35 gradi e punte che potranno superare i 40 gradi in diverse aree della Penisola. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, i modelli previsionali confermano l’arrivo di una nuova e severa fiammata africana che potrebbe protrarsi almeno fino al 20 luglio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Terza ondata di caldo in Italia: 40°C e notti tropicali fino al 23 luglio | Le previsioni

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