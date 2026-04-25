I libri finalisti del Premio Strega 2026 rappresentano uno degli appuntamenti più importanti nel calendario letterario italiano. Tra romanzi storici e storie contemporanee, i volumi selezionati riflettono le proposte più recenti pubblicate nell'ultimo anno. La selezione include opere di vari autori che hanno ottenuto riconoscimenti o nomination in questa edizione. La lista dei finalisti sarà annunciata nelle prossime settimane, suscitando grande attenzione tra addetti ai lavori e lettori.

I libri finalisti Premio Strega 2026 segnano uno dei momenti più attesi per il panorama editoriale italiano. La cosiddetta “dozzina” rappresenta non solo una selezione di titoli di qualità, ma anche uno specchio delle tendenze narrative contemporanee, capace di orientare lettori e addetti ai lavori. Ecco i dodici titoli finalisti. Leggi anche › Storie, voci e ritorni. Da Gaja Cenciarelli a Marco Vichi, ecco i nuovi libri candidati al Premio Strega La rosa inversa di Maria Attanasio (Sellerio) “In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia Orientale, all’inizio del Novecento un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell’Illuminismo, accanto a simboli e insegne della massoneria.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra romanzi storici e storie contemporanee, i libri finalisti Premio Strega 2026 tracciano una mappa del presente

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