I 100 romanzi più belli di sempre secondo gli scrittori | la classifica che sta facendo discutere il mondo dei libri

Una lista dei cento romanzi più belli di sempre, compilata dagli scrittori, sta attirando molta attenzione e generando discussioni tra gli appassionati di letteratura. La classifica raccoglie titoli scelti da autori di diverse generazioni e generi, creando un quadro vario e spesso sorprendente. La pubblicazione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che approvano le scelte e altri che mettono in discussione le esclusioni. La discussione si concentra sulla percezione soggettiva della grandezza dei romanzi e sulle preferenze personali.

Da Middlemarch a Beloved, passando per Ulysses e Han Kang: 172 scrittori, critici e accademici hanno eletto i più grandi romanzi della storia. E il risultato sta già dividendo lettori, BookTok e mondo editoriale C’è qualcosa che il mondo dei libri ama quasi quanto leggere: discutere su quale sia il romanzo più grande di tutti i tempi. È il motivo per cui ogni classifica letteraria diventa immediatamente virale, attraversa TikTok, accende Reddit, riempie Instagram di “must read” e trasforma i classici in terreno di scontro culturale. Questa volta, però, a rilanciare il dibattito non è stato un social network ma The Guardian, che ha appena pubblicato una monumentale lista dei 100 migliori romanzi di sempre pubblicati in inglese, costruita attraverso il voto di 172 scrittori, critici e accademici internazionali. 🔗 Leggi su Panorama.it

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