Una donna minuta, descritta come una cronista di grande intelligenza e scrupolo, è stata protagonista di un episodio recente. La sua espressione è stata definita “di topo furbo”, con luci di furbizia alternate a momenti di candore. La descrizione evidenzia il suo atteggiamento attento e astuto, caratteristiche che si riflettono nel suo modo di lavorare e di affrontare le situazioni. La sua figura è stata ricordata con questa immagine durante un evento pubblico.

Donna minuta, ma «cronista di grande intelligenza e scrupolo»; con un’espressione «di topo furbo, sul quale si alternano luci, appunto, di furbizia a luci di appassionato candore». E poi la voce: «sempre più flebile, come se tutto, al mondo, fosse un segreto da sussurrare all’orecchio».Così Ermanno Rea ritrae Nora in Mistero napoletano. Ed è merito di Alessandra Macci e Domenico Cirella se ho ritrovato queste righe in rete, mentre cercavo notizie biografiche su una delle più grandi firme del giornalismo napoletano. Di quel giornalismo che, a Napoli, ha avuto maestre straordinarie: da Eleonora Pimentel Fonseca a Matilde Serao, fino a Maria Antonietta Macciocchi. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - È stata la nostra «Eleonora»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scivola nel fiume e muore

Notizie e thread social correlati

“Sei stata la nostra voce”. Addio alla grande giornalista italiana, il terribile annuncioÈ stata annunciata la morte di Carola Frediani, giornalista, scrittrice e analista, all’età di 51 anni.

Parma, Pellegrino svela: «La nostra forza è stata il gruppo, nelle difficoltà ci siamo trovati insieme. Doppia cifra, perché no!?»Mateo Pellegrino ha commentato la partita prima dell'incontro con l’Inter di domenica, affermando che il gruppo ha rappresentato la loro forza...

Temi più discussi: Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma. Audizioni per il Corso Introduttivo ideato da Eleonora Abbagnato. Quinta edizione.; Eleonora Giorgi: biografia, vita privata e carriera dell'attrice simbolo della commedia italiana; Quintana di Ascoli - Eleonora Giovanili è la dama di luglio per Porta Solestà; Ascoli, Eleonora e Manuela il bello di Solestà e Piazzarola. Sono le dame di luglio, l’emozione e l’orgoglio di ricoprire ruoli prestigiosi.

Una neolaureata Unifi tra le Donne che fanno la differenza. Eleonora Masi, laureata con il massimo dei voti in Ingegneria Meccanica e oggi dottoranda presso il DIEF, è tra le vincitrici della 38ª edizione del Premio Marisa Bellisario Donne che fanno la differe x.com

Eleonora Palmieri e la testimonianza su Crans-Montana: 4 ore di inferno per ricostruire la tragediaLa testimonianza di Eleonora, che nei giorni scorsi è stata dimessa dall'ospedale Bufalini per continuare il proprio periodo di convalescenza a casa, si inserisce nel mosaico dell'inchiesta avviata ... ilrestodelcarlino.it

Crans-Montana, Eleonora Palmieri ha lasciato il Niguarda: è stata trasferita al Bufalini di CesenaDopo venti giorni ha lasciato il Niguarda Eleonora Palmieri, la veterinaria ventinovenne, originaria di Cattolica, rimasta ferita nel rogo di Crans-Montana. È stata trasferita in ambulanza al Bufalini ... milano.repubblica.it