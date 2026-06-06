È stata annunciata la morte di Carola Frediani, giornalista, scrittrice e analista, all’età di 51 anni. La professionista, nota per il suo lavoro su cybersicurezza, diritti digitali e geopolitica, è deceduta recentemente. La notizia è stata diffusa attraverso un messaggio che la ricordava come una voce importante nel settore. Frediani era riconosciuta per il suo impegno nel campo dell’informazione e della tecnologia.

È morta a 51 anni Carola Frediani, giornalista, scrittrice e analista specializzata in cybersicurezza, diritti digitali e geopolitica della Rete. Da tempo era malata. La notizia della scomparsa è stata accompagnata dal messaggio “Sei stata la nostra voce”. Frediani era considerata una figura di riferimento per la divulgazione su privacy, sorveglianza, sicurezza informatica e tutela dei diritti umani in ambito digitale, con un approccio orientato alla chiarezza e al rigore. Carola Frediani: la carriera nel giornalismo tecnologico. Nel corso della sua attività professionale, Carola Frediani ha lavorato su temi legati alle minacce informatiche, ai sistemi di controllo digitale, alle dinamiche del cybercrimine e alle implicazioni geopolitiche delle nuove tecnologie, pubblicando articoli e approfondimenti per diverse testate. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sei stata la nostra voce”. Addio alla grande giornalista italiana, il terribile annuncio

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