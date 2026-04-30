Parma Pellegrino svela | La nostra forza è stata il gruppo nelle difficoltà ci siamo trovati insieme Doppia cifra perché no!?

Mateo Pellegrino ha commentato la partita prima dell'incontro con l’Inter di domenica, affermando che il gruppo ha rappresentato la loro forza durante le difficoltà. Ha anche espresso entusiasmo riguardo alla possibilità di raggiungere una doppia cifra, senza specificare ulteriori dettagli. Le sue parole sono state rilasciate in vista della sfida che si terrà nel fine settimana.

Mercato Juventus: per Greenwood guadagna anche.il Manchester United! ‘Tesoretto’ clamoroso per i Red Devils in caso di addio al Marsiglia Lukaku Milan, nessuna trattativa: smentite le voci di mercato. Belga concentrato solo sul recupero totale Calciomercato Milan, Goretzka il primo nome per il centrocampo ma occhio a Javi Guerra! Mercato Inter, “prenotato” Norton-Cuffy: strada tracciata per il dopo Dumfries! Le mosse dei nerazzurri Milan, summit Furlani Allegri a Milanello: mercato e Champions al centro del tavolo. Tutti i temi di discussione Parma, Pellegrino svela: «La nostra forza è stata il gruppo, nelle difficoltà ci siamo trovati insieme.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Parma, Pellegrino svela: «La nostra forza è stata il gruppo, nelle difficoltà ci siamo trovati insieme. Doppia cifra, perché no!?» Notizie correlate Leggi anche: Napoli, Contini: “Siamo un gruppo forte, l’emergenza è stata la nostra forza” Leggi anche: Udinese-Parma LE ULTIME | Torna Pellegrino, a caccia della doppia cifra Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Forlì, la Tac al corpo di San Pellegrino Laziosi svela i misteri della sua cancrena alla gamba: Morto 681 anni fa, per i fedeli non si sedeva e non si distendeva mai; DIRETTA | Parma Pisa (risultato finale 1-0), vittoria di 'corto muso' (Serie A, oggi 25 aprile 2026). Parma, Pellegrino: Contro l’Inter una grande sfida, vogliamo chiudere bene la stagioneL’attaccante gialloblù: Gruppo unito, la forza è la fase difensiva. Ora l’obiettivo è fare più punti possibili fino alla fine ... parmatoday.it Parma, Pellegrino: Doppia cifra? Perché no. Sfidare Lautaro esperienza bellissima. VIDEONel video, l'intervista a Mateo Pellegrino in vista di Inter-Parma. L'attaccante ha parlato del confronto con il connazionale Lautaro Martinez: La prima sfida è quella della squadra anche giocare con ... sport.sky.it La mostra europea di Brian Eno a Parma - Foto e video - facebook.com facebook Parma, Pellegrino: “Sfidare Lautaro sarà bellissimo. Siamo salvi ma vogliamo…” x.com