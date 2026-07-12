L’attore americano Peter Van Norden è morto il 9 luglio all’età di 75 anni. È noto per aver recitato in film come “Scuola di polizia” e “Una pallottola spuntata”. Il figlio ha commentato la scomparsa definendo il padre una persona esemplare, un marito devoto e un amico prezioso. La notizia della morte è stata confermata da fonti vicine all’attore.

L’attore americano Peter Van Norden, celebre per le sue interpretazioni comiche nelle saghe cinematografiche “Scuola di polizia” e “Una pallottola spuntata”, è morto il 9 luglio scorso all’età di 75 anni. Ad annunciare la notizia è stato il figlio Robert, che attraverso i social media ha condiviso un toccante ricordo degli ultimi momenti di vita del padre. “Peter ci ha lasciati serenamente, con accanto la sua amata moglie Wendy”, ha scritto il figlio nel suo messaggio. E ancora: “È stato un padre esemplare, un marito devoto e un amico prezioso, oltre che una figura di grande rispetto all’interno della comunità teatrale. La sua mancanza sarà immensa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - È morto Peter Van Norden, l’attore lanciato da “Scuola di polizia” e “Una pallottola spuntata”. Il figlio Robert: “Padre esemplare, marito devoto e amico prezioso”

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Morto Peter Van Norden, addio al noto attore di Scuola di polizia e Una pallottola spuntata

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L'attore statunitense Peter Van Norden è morto a 75 anni. Ad annunciarne la scomparsa è stato il figlio Robert, che sui social ha spiegato che l'attore si è spento serenamente con la moglie Wendy al suo fianco, ricordandolo come un padre, un marito e un a x.com

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