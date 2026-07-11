È morto Peter Van Norden l’attore di Scuola di Polizia 2 e Una pallottola spuntata aveva 75 anni

L’attore di film come Scuola di Polizia 2 e Una pallottola spuntata è morto a 75 anni, giovedì mattina in una struttura sanitaria della California meridionale. La causa della morte sono state complicazioni legate a diverse patologie. L’attore lascia la moglie e un figlio.

L'attore si è spento giovedì mattina in una struttura sanitaria della California meridionale a causa di complicazioni legate a diverse patologie. Lascia la moglie Wendy e il figlio Robert. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Morto Peter Van Norden, addio al noto attore di Scuola di polizia e Una pallottola spuntata

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