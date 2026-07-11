È deceduto a 75 anni l’attore americano noto per ruoli in commedie poliziesche e film degli anni Ottanta e Novanta. Ha partecipato a produzioni come “Una pallottola spuntata” e “Scuola di polizia 2”. La sua carriera si è sviluppata principalmente in Hollywood, con apparizioni in numerosi film di quel periodo. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli.

È stato un volto indimenticabile non soltanto per gli amanti delle commedie poliziesche di successo: a 75 anni si è spento l’attore americano Peter Van Norden che ha preso parte a numerosi film hollywoodiani degli Anni 80’ e 90’. Il messaggio del figlio. "Peter si è spento serenamente ieri sera, con sua moglie Wendy al suo fianco. Era un padre, un marito e un amico straordinario, nonché un membro molto stimato della comunità teatrale. Ci mancherà", ha scritto il figlio Robert in un post sui social. La moglie ha Wendy ha dichiarato al quotidiano Tmz che il marito si è spento serenamente in una struttura di cure palliative nel sud della California. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Morto Peter Van Norden, addio all’attore di “Una pallottola spuntata” e “Scuola di polizia 2”

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Morto Peter Van Norden, addio al noto attore di Scuola di polizia e Una pallottola spuntata

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