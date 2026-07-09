Al volante della Fiat 500 cabrio | un' emozione a un passo dal cielo
Una Fiat 500 cabriolet è stata protagonista di un viaggio all’aperto, con i modelli disponibili nelle colorazioni Ice White e Celestial Blue. Questi colori riflettono la luce e richiamano la sensazione di leggerezza tipica dell’estate. La vettura permette di godere del panorama e del cielo aperto durante la guida.
A un passo dal cielo. Guardando all’insù quando si può. Un viaggio open air con i colori dell’estate, l’Ice White o il Celestial Blue, due tonalità che riflettono la luce e la leggerezza della summer season. Sono i colori della nuova serie speciale Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita che già nel nome racchiude il suo spirito effervescente che la porta ad essere amata da chi privilegia lo stile senza tempo di una evergreen diventata manifesto di stile del made in Italy nelle metropoli di tutto il mondo. Flashback agli anni Cinquanta. C’era lei nei sogni degli italiani. Lei lungo le strade di un Paese che sognava in grande, lei nei documentari di repertorio dove le signore elegantissime si affacciavano con frivolezza dal tetto aperto per ammirare i monumenti di Torino, formando spettacolari parate di Fiat 500 per le vie del centro storico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
New FIAT 500 Dolcevita – Italian style that turns heads
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