Al volante della Fiat 500 cabrio | un' emozione a un passo dal cielo

Notizia in breve

Una Fiat 500 cabriolet è stata protagonista di un viaggio all’aperto, con i modelli disponibili nelle colorazioni Ice White e Celestial Blue. Questi colori riflettono la luce e richiamano la sensazione di leggerezza tipica dell’estate. La vettura permette di godere del panorama e del cielo aperto durante la guida.