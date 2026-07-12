È morto a 87 anni Ezio Magnani, fondatore e leader della Mep di Pergola. Ha avviato l’azienda partendo da zero, trasformandola in un’impresa di grandi dimensioni nel settore. La sua morte è stata annunciata dai familiari. La Mep, sotto la sua guida, è cresciuta fino a diventare un nome riconosciuto nel settore industriale.

di Sandro Franceschetti Si è spento a 87 anni Ezio Magnani, l’imprenditore illuminato che ha fatto grande la Mep di Pergola, tirandola su dal nulla (era stata fondata dal padre Enzo nel 1964 e lui iniziò a gestirla appena due anni dopo per la prematura scomparsa del genitore a soli 52 anni, quando l’azienda era ancora poco più che un laboratorio meccanico) e facendola diventare il colosso economico che è oggi, secondo al mondo per la produzione di segatrici per il taglio dei metalli. Magnani è spirato venerdì all’ospedale di Urbino, dov’era ricoverato da alcuni giorni per una grave polmonite. La notizia ha fatto rapidamente il giro della... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È morto Magnani della Mep. Creò un colosso dal nulla

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