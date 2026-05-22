I segreti della maratona spiegati dal coach e guru Massimo Magnani | Run2u#19

In un episodio dedicato al mondo della corsa, il coach e esperto di running Massimo Magnani condivide le sue riflessioni sui fattori necessari per valorizzare una città come destinazione per gli appassionati di maratona e per preparare al meglio gli atleti di alto livello. Tra consigli pratici e considerazioni sullo sviluppo delle infrastrutture, si approfondiscono gli elementi che contribuiscono a creare un ambiente favorevole alla pratica della corsa su lunga distanza.

Cosa serve per trasformare una città nella capitale del running e un atleta in un campione straordinario? Nella puntata numero 19 di Run2u (stagione 2026) abbiamo l’onore di ospitare una vera e propria colonna dell’atletica leggera italiana: il grande coach Massimo Magnani! Con la classe e l’eleganza che lo contraddistinguono da sempre, Massimo ci ha portato dietro le quinte del suo rapporto speciale con Iliass Aouani, un atleta che definisce senza mezzi termini “straordinario”. Ma non ci siamo fermati qui. Da ferrarese doc, ci ha lanciato una provocazione bellissima: perché non fare della sua città un brand mondiale dello sport, seguendo lo... 🔗 Leggi su Oasport.it

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I segreti della maratona spiegati dal coach e guru Massimo Magnani | Run2u

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