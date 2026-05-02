Valentina Greggio, nota come donna jet, ha recentemente migliorato il suo record nello speed skiing, raggiungendo una velocità superiore a quella precedente. Dopo dieci anni, si è superata ancora una volta, nonostante non sia una professionista del settore. La sportiva ha dichiarato di creare da sola la propria velocità, sottolineando il suo impegno personale nel raggiungimento di risultati sempre più elevati.

Viene da Verbania, ha 35 anni e da 10, la regina dello sci velocità è lei: lo scorso 3 aprile, non solo ha battuta se stessa, ritoccando il record assoluto del 2016 che già aveva in bacheca, «Da 247,023 a 248,270 km orari», ma ha centrato anche un triplete da sogno: mondiali (sesto sigillo), coppa del Mondo (ottavo trofeo) e, appunto, il guinness della velocità per una donna . non motorizzata. O meglio il motore sono cuore, testa, gambe e cazzimma. Contro i bolidi di Formula 1 e della Moto Gp sarebbe più lenta di un secondo e mezzo sui cento km orari, mentre un jet da caccia in decollo le rimarrebbe dietro. Potenza di chi è riuscita a...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Valentina Greggio, la donna jet che sogna i 250 km orari: «Io creo la velocità la creo da sola»

Notizie correlate

Record del mondo per Valentina Greggio nello sci di velocità: toccati i 248,270 km/hSuper Valentina Greggio! L'azzurra di Verbania ha stabilito il nuovo il record del mondo femminile dello sci velocità raggiungendo i 248,27 kmh, a...

Leggi anche: Tempio maledetto: il film che creò la classificazione PG-13

Altri aggiornamenti

Si parla di: Valentina Greggio, la donna jet che sogna i 250 km orari: Io creo la velocità la creo da sola.

Greggio da record del mondo! Valentina si migliora nello sci velocitàValentina Greggio ce l’ha fatta! Dieci anni dopo avere stabilito il record del mondo femminile dello sci velocità con 247,083 km/h, la 35enne campionessa di Verbania è riuscita finalmente a ... sportmediaset.mediaset.it

Valentina Greggio da record: 248,270 km/h, nuovo primato mondialeLa sciatrice di Verbania, Valentina Greggio, ha stabilito un nuovo record mondiale di sci velocità sulla pista di Vars, in Francia. La trentacinquenne ha raggiunto 248,270 km/h, migliorando il suo ... it.blastingnews.com