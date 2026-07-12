Il senatore repubblicano Lindsey Graham è deceduto all’età di 71 anni. Amico di Trump e Netanyahu, era noto per aver sostenuto Israele e l’Ucraina. Figura di spicco del Partito repubblicano al Congresso, Graham aveva una lunga carriera politica e una forte presenza pubblica. La sua morte è stata annunciata oggi, lasciando un vuoto tra i suoi sostenitori e colleghi.

Washington, 12 luglio 2026 – È morto il senatore repubblicano Lindsey Graham, grande alleato di Donald Trump. Aveva 71 anni ed era tra le figure più influenti del Partito repubblicano al Congresso Usa. A stroncarlo, è stata una “breve e improvvisa malattia ”, ha diffuso suo ufficio in una nota, ripresa dal Washington Post. Il giorno prima di morire aveva incontrato Zelensky a Kiev. Secondo le notizie di Nbc News, stanotte i servizi d'emergenza hanno ricevuto una chiamata per una richiesta di intervento nella residenza di Graham per un "arresto cardiaco". Immagini visionate dall’emittente tv, mostrano i paramedici mentre trasportano una persona in barella verso un'ambulanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - È morto Lindsey Graham: chi era l’influente senatore amico di Trump e Netanyahu. Sosteneva Israele e l'Ucraina

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GRAHAM, chi era il senatore fedele a TRUMP morto improvvisamente

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È morto il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham, stretto collaboratore di Trump x.com

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