Domenica è deceduto a 74 anni l'ex emiro del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, che ha governato dal 1995 al 2013. Durante il suo regno, il paese ha visto un aumento significativo del PIL pro capite e ha rafforzato la propria influenza internazionale.

Domenica è morto a 74 anni l’ex emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, che regnò dal 1995 al 2013. Durante questo periodo il Qatar diventò uno dei paesi più ricchi del mondo (almeno per quanto riguarda il Pil pro capite) e uno dei più influenti, nonostante le sue dimensioni molto piccole. Ci riuscì grazie alle sue enormi riserve di gas naturale: Al Thani decise di aumentare moltissimo l’estrazione e l’esportazione di gas, utilizzando i proventi per portare avanti investimenti e programmi di sviluppo. Questa ricchezza, fortemente concentrata in una minoranza di persone, è stata ottenuta dalla famiglia Al Thani anche governando il paese in modo autoritario: il Qatar è una monarchia assoluta, cioè dove il re detiene un potere illimitato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È morto l’ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, che ha reso il Qatar uno dei paesi più ricchi del mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Former emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, dies at 74

Notizie e thread social correlati

È morto l’ex emiro Hamad Ben Khalifa Al Thani, che ha reso il Qatar uno dei paesi più ricchi del mondoDomenica è deceduto a 74 anni l’ex emiro del Qatar, che governò dal 1995 al 2013.

Leggi anche: Qatar, è morto l'ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani: aveva 74 anni

Temi più discussi: Qatar: morto a 74 anni l’ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani; Samp, caccia al portiere, Scuffet si candida. Suggestione Camarda; Morto l'emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, Meloni: Straordinaria visione e determinazione; Da Berlusconi allo sceicco: Villa Certosa diventa hotel di lusso.

È morto l’ex emiro Hamad Ben Khalifa Al Thani, che ha reso il Qatar uno dei paesi più ricchi del mondo x.com

È morto a 74 anni l'ex emiro del Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani reddit

Qatar, morto l'ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani: aveva 74 anni(LaPresse) È morto lo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, che in qualità di sovrano del Qatar ha trasformato la piccola nazione del Golfo Persico in un attore globale nella diplomazia, nei media e neg ... video.corriere.it

Qatar, morto a 74 anni l’ex emiro Hamad bin Khalifa. Meloni: Ha cambiato il corso della storia della propria nazioneDoha proclama quattro giorni di lutto. La premier ricorda la visione, il coraggio e il prestigio internazionale dell’ex sovrano. affaritaliani.it