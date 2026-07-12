È morto il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham stretto collaboratore di Trump

Un senatore statunitense del Partito Repubblicano, noto come stretto collaboratore dell’ex presidente, è deceduto all’età di 71 anni. Ricopriva il ruolo di senatore dal 2002, rappresentando lo stato del South Carolina. La notizia della sua morte è stata confermata da fonti ufficiali. La sua carriera politica si è concentrata su incarichi legislativi e rapporti con l’amministrazione Trump.

È morto Lindsey Graham, un importante politico del Partito Repubblicano e un amico e collaboratore stretto del presidente Donald Trump. Graham aveva 71 anni e dal 2002 era senatore per lo stato del South Carolina. La sua famiglia ha detto che è morto «dopo una malattia breve e inaspettata». Nel Partito Repubblicano Graham era molto influente su temi come la difesa e la politica estera, su cui aveva posizioni molto aggressive. Tra le altre cose sosteneva da anni che gli Stati Uniti dovessero attaccare l’Iran: ha sostenuto la guerra iniziata da Trump a fine febbraio, ed è stato tra i Repubblicani che lo hanno criticato Trump dopo che ha fatto un accordo con l’Iran per negoziare e mettere fine al conflitto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni. Trump: Un vero patriota

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