Una scenografa nota per aver lavorato a film come “C’era una volta a Hollywood” e “Michael” è deceduta all’età di 73 anni. La morte è avvenuta giovedì a Santa Barbara, dopo che le è stato diagnosticato un cancro. La conferma è arrivata da un portavoce di un’agenzia di rappresentanza. La professionista aveva ricevuto un premio Oscar durante la sua carriera.

Barbara Ling, la scenografa dietro C’era una volta. a Hollywood (2019) e Michael (2026), è morta. Aveva 73 anni. La vincitrice dell’Oscar è morta giovedì a Santa Barbara dopo che le è stato diagnosticato un cancro, ha confermato un portavoce del WME a Deadline. L’eredità di Barbara Ling. “Ugualmente dotata di autenticità d’epoca, realismo contemporaneo e fantasia stilizzata, Ling lascia un’eredità che ha profondamente influenzato l’arte del design della produzione e il linguaggio visivo del cinema moderno”, ha detto la famiglia di Ling in una dichiarazione. Nata nell’agosto 1952, Ling ha iniziato la sua carriera nel progettare set e illuminazione per più di 200 produzioni teatrali, operistiche e musicali, prima di iniziare a Hollywood come lighting designer nello speciale comico del 1981 The Pee-Wee Herman Show. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È morta Barbara Ling, la scenografa di “Michael” e “C’era una volta a Hollywood”

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Barbara Ling, Michael & Once Upon a Time in Hollywood Production Designer, Dies at 73

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