Marylin - C' era una volta Hollywood la vera storia di Marilyn Monroe in un documentario su Sky

Da gazzetta.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un documentario di tre episodi su Sky ricostruisce la vita di Marilyn Monroe, concentrandosi sul suo percorso personale, psicologico e professionale. Il racconto ripercorre momenti chiave della sua carriera e aspetti meno noti della sua vita privata, offrendo una visione dettagliata della figura pubblica e delle sfide affrontate. La produzione si basa su materiali d’archivio e interviste, senza commenti o interpretazioni aggiuntive.

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100 anni fa, il 1° giugno 1926, nasceva a Los Angeles una delle icone più potenti e contraddittorie del '900, Marilyn Monroe, e oggi, in occasione di questo centenario, approda in prima visione su Sky Documentaries un documentario in tre parti che prova a svelare i suoi segreti, la sua forza e le sue tante fragilità.  Marilyn - C’era una volta Hollywood, diretto da Ian Ayres nel 2022, in occasione dei 60 anni dalla morte dell'attrice e icona, decostruisce in tre episodi il mito di Marilyn Monroe per restituire agli spettatori il ritratto di una donna complessa, determinata e vulnerabile, capace di costruire un’immagine immortale pagando però un prezzo altissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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