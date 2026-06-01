Marylin - C' era una volta Hollywood la vera storia di Marilyn Monroe in un documentario su Sky
Un documentario di tre episodi su Sky ricostruisce la vita di Marilyn Monroe, concentrandosi sul suo percorso personale, psicologico e professionale. Il racconto ripercorre momenti chiave della sua carriera e aspetti meno noti della sua vita privata, offrendo una visione dettagliata della figura pubblica e delle sfide affrontate. La produzione si basa su materiali d’archivio e interviste, senza commenti o interpretazioni aggiuntive.
100 anni fa, il 1° giugno 1926, nasceva a Los Angeles una delle icone più potenti e contraddittorie del '900, Marilyn Monroe, e oggi, in occasione di questo centenario, approda in prima visione su Sky Documentaries un documentario in tre parti che prova a svelare i suoi segreti, la sua forza e le sue tante fragilità. Marilyn - C’era una volta Hollywood, diretto da Ian Ayres nel 2022, in occasione dei 60 anni dalla morte dell'attrice e icona, decostruisce in tre episodi il mito di Marilyn Monroe per restituire agli spettatori il ritratto di una donna complessa, determinata e vulnerabile, capace di costruire un’immagine immortale pagando però un prezzo altissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
How To Marry A Millionaire - 1953 (Podcast) Musical Comedy - Marilyn Monroe
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Iolanda Peluso. . Una vita intera per ricercare una verità mai provata… Philip Halsman, il fotografo che ha immortalato i più grandi del mondo (Marylin Monroe, Kennedy, Nixon, Dali’, ecc…)mentre saltano, perché saltando riescono ad essere veri, autentici, pri facebook
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