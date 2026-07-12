Una scenografa nota per aver lavorato a film come “C’era una volta a Hollywood” e “Michael” è deceduta a 73 anni a Santa Barbara. La sua morte è avvenuta giovedì, dopo una diagnosi di cancro. Un portavoce di un'agenzia di rappresentanza ha confermato la notizia a Deadline. La professionista aveva vinto un premio Oscar durante la sua carriera.

Barbara Ling, la scenografa dietro C’era una volta. a Hollywood (2019) e Michael (2026), è morta. Aveva 73 anni. La vincitrice dell’Oscar è morta giovedì a Santa Barbara dopo che le è stato diagnosticato un cancro, ha confermato un portavoce del WME a Deadline. L’eredità di Barbara Ling. “Ugualmente dotata di autenticità d’epoca, realismo contemporaneo e fantasia stilizzata, Ling lascia un’eredità che ha profondamente influenzato l’arte del design della produzione e il linguaggio visivo del cinema moderno”, ha detto la famiglia di Ling in una dichiarazione. Nata nell’agosto 1952, Ling ha iniziato la sua carriera nel progettare set e illuminazione per più di 200 produzioni teatrali, operistiche e musicali, prima di iniziare a Hollywood come lighting designer nello speciale comico del 1981 The Pee-Wee Herman Show. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Barbara Ling, la scenografa di “Michael” e “C’era una volta a Hollywood” muore a 73 anni

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Barbara Ling, Michael & Once Upon a Time in Hollywood Production Designer, Dies at 73

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