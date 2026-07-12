È la fine dell’ospedale? Perché il modello sanitario del Novecento sta cambiando

Da it.insideover.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ospedale chiuso nelle ultime ore a causa di un incendio che ha danneggiato gravemente l’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno spegnendo le fiamme e valutando i danni. Nessuna persona è rimasta ferita. La struttura, considerata un punto di riferimento per il territorio, è stata evacuata in via precauzionale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

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Per oltre un secolo l’ ospedale ha rappresentato il cuore della medicina moderna. È stato il luogo in cui concentrare competenze, tecnologie, ricerca e cura, il simbolo stesso del progresso sanitario del Novecento. Oggi, però, questo paradigma sta entrando in una fase di trasformazione profonda. Non perché gli ospedali siano destinati a scomparire, ma perché stanno progressivamente perdendo il ruolo di centro esclusivo dell’assistenza sanitaria. La geopolitica della salute racconta infatti una rivoluzione silenziosa che attraversa contemporaneamente Stati Uniti, Europa, Regno Unito, Giappone e Australia. L’invecchiamento della popolazione,... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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