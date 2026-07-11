La televisione sta attraversando una fase di trasformazione, con l'introduzione di immagini in bianco e nero di Spider-Noir e l'uso crescente dell'intelligenza artificiale. Un regista noto ha condiviso come il rispetto delle parole sia ancora fondamentale, mentre si sperimentano nuovi linguaggi visivi. La tecnologia digitale e le scelte creative continuano a influenzare il modo di raccontare storie in TV, aprendo a nuovi orizzonti e rischi.

Il grande regista Duccio Forzano ci racconta il futuro della televisione, il rispetto per le parole imparato da Fabio Fazio e l'esperimento visivo di Spider-Noir. Che tempo che fa, Sanremo, Eurovision, Stasera pago io con Fiorello e tanti tanti altri programmi televisivi. Non sono titoli a caso, ma produzioni che hanno (o hanno avuto) un minimo comune denominatore: il regista Duccio Forzano, vera autorità in campo televisivo con cui abbiamo avuto il piacere di confrontarci per sentire che sensazioni ha sull'attualità e il futuro del media. Il luogo dell'incontro è stato l'Italian Global Series di Rimini e Riccione, dove il regista è ospite e dove ha diretto la cerimonia di apertura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Come sta cambiando la TV? Tra il "falso" bianco e nero di Spider-Noir e i rischi dell'AI

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VEDERE TUTTO BIANCO O TUTTO NERO (200)

Notizie e thread social correlati

Vuoi vedere Spider-Noir in bianco e nero, ma non riesci a trovare l’opzione adatta? Ecco il segreto che Prime Video non ha rivelato a nessunoDa maggio 2026, Prime Video offre due versioni di Spider-Noir, la serie ambientata nella New York degli anni Trenta con Nicolas Cage.

«Ho traghettato la tv dal bianco e nero ai programmi a colori»Maria Grazia Picchetti, annunciatrice con una lunga carriera, ricorda il suo primo incontro con Tortora nell’atrio di una sede Rai.

Temi più discussi: Come sta cambiando la TV? Tra il falso bianco e nero di Spider-Noir e i rischi dell'AI; Elegante come una giacca ma fresco come un top, diventa il capo numero 1 da sfoggiare in ufficio e nel tempo libero; La pelle nuda è il paradosso della nuova estetica del lusso.

È un'opinione controversa? D'ora in poi, se la Marvel vuole usare Gwen Stacey, dovrebbe farlo come Spider-Gwen d'ora in poi. (Motivi qui sotto). reddit

Come sta cambiando la TV? Tra il falso bianco e nero di Spider-Noir e i rischi dell'AIIl grande regista Duccio Forzano ci racconta il futuro della televisione, il rispetto per le parole imparato da Fabio Fazio e l'esperimento visivo di Spider-Noir. movieplayer.it

Spider-Noir è più noir che SpiderSpider-Noir, la serie investigativa di Amazon Prime in cui Nicolas Cage interpreta una versione alternativa di Spider-Man nella New York degli anni Trenta, sta ottenendo ottimi riscontri di critica. ilpost.it