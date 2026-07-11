Come sta cambiando la TV? Tra il falso bianco e nero di Spider-Noir e i rischi dell' AI

Da movieplayer.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La televisione sta attraversando una fase di trasformazione, con l'introduzione di immagini in bianco e nero di Spider-Noir e l'uso crescente dell'intelligenza artificiale. Un regista noto ha condiviso come il rispetto delle parole sia ancora fondamentale, mentre si sperimentano nuovi linguaggi visivi. La tecnologia digitale e le scelte creative continuano a influenzare il modo di raccontare storie in TV, aprendo a nuovi orizzonti e rischi.

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Il grande regista Duccio Forzano ci racconta il futuro della televisione, il rispetto per le parole imparato da Fabio Fazio e l'esperimento visivo di Spider-Noir. Che tempo che fa, Sanremo, Eurovision, Stasera pago io con Fiorello e tanti tanti altri programmi televisivi. Non sono titoli a caso, ma produzioni che hanno (o hanno avuto) un minimo comune denominatore: il regista Duccio Forzano, vera autorità in campo televisivo con cui abbiamo avuto il piacere di confrontarci per sentire che sensazioni ha sull'attualità e il futuro del media. Il luogo dell'incontro è stato l'Italian Global Series di Rimini e Riccione, dove il regista è ospite e dove ha diretto la cerimonia di apertura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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