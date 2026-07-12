E-Brt si spostano quattro semafori | al rondò di via Bono il nuovo impianto
Quattro semafori sono stati spostati al rondò di via Bono, dove è stato installato un nuovo impianto. I lavori avevano coinvolto i semafori posizionati sui camminamenti pedonali. Da lunedì 13 luglio, la strada è stata ristretta per permettere il riposizionamento dei pali semaforici. Sono in corso gli ultimi interventi per completare l’installazione dell’e-Brt, con la sistemazione definitiva dei semafori sui marciapiedi.
IL CANTIERE. Erano stati collocati lungo i camminamenti pedonali. Da lunedì 13 luglio strada ristretta per i lavori al palo semaforico. Ultimi ritocchi per l’e-Brt, a partire dal riposizionamento dei semafori d’intralcio sui marciapiedi. Saranno spostati entro il 29 luglio, fa sapere Atb, i 4 pali semaforici collocati lungo i camminamenti pedonali in alcune tratte della linea a Grumello del Piano. «Il posizionamento iniziale – spiega Atb – è stato determinato dalla presenza di numerosi sottoservizi che non hanno consentito la realizzazione dei plinti di fondazione per il sostegno degli impianti». I pali semaforici saranno riposizionati «in aderenza a muri o manufatti esistenti». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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