Stazione per l’e-Brt un nuovo semaforo alla rotonda tra via Bono e via Foro Boario

Da lunedì 13 a mercoledì 22 luglio, sarà installato un nuovo semaforo alla rotatoria tra via Bono e via Foro Boario, vicino alla stazione delle autolinee. I lavori sono parte del completamento dell’area e-Brt. La circolazione nella zona sarà soggetta a modifiche durante l’intervento.

Bergamo. Nuovi lavori in vista per il completamento dell’ e-Brt. Da lunedì 13 a mercoledì 22 luglio sarà realizzato un nuovo impianto semaforico alla rotatoria tra via Bartolomeo Bono e via Foro Boario, a pochi metri dalla stazione Autolinee. L’intervento rientra tra le opere accessorie previste per il sistema di trasporto rapido elettrico e nasce dalle osservazioni formulate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti durante l’iter dell’opera. L’obiettivo è aumentare la sicurezza nella gestione della circolazione degli autobus, che dovranno attraversare la rotatoria per immettersi in via Foro Boario e raggiungere il viale arrivi della stazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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