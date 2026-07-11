È stato installato un nuovo semaforo alla rotonda tra via Bono e via Foro Boario. La modifica consente agli autobus provenienti dalla corsia di destra di attraversare in sicurezza per raggiungere il viale degli arrivi della stazione autolinee. La nuova segnaletica si aggiunge alle misure di regolamentazione del traffico previste in zona. L’intervento mira a migliorare la circolazione dei mezzi pubblici e a ridurre i rischi di incidenti.

LA NOVITÀ. Per permettere agli autobus, provenienti dalla corsia di destra, di raggiungere in sicurezza il viale degli arrivi della stazione autolinee. Un nuovo semaforo alla rotatoria tra via Bartolomeo Bono e via Foro Boario, nella zona della stazione di Bergamo, per gestire in sicurezza le manovre degli autobus dell’e-Brt. Lo spiega Atb in una nota, annunciando i lavori che si svolgeranno dalle 7 di lunedì 13 alle 19 di mercoledì 22 luglio. Sarà installato un palo a sbraccio sul lato sinistro dell’intersezione, che servirà le auto, e una lanterna semaforica sul lato destro, che servirà l’e-Brt. Un’ulteriore lanterna sarà dedicata ai veicoli in arrivo da via Foro Boario, «eliminando così le possibili interferenze tra il traffico privato e il passaggio preferenziale degli autobus». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Per l’e-Brt un nuovo semaforo alla rotonda tra via Bono e via Foro Boario

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