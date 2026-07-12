In questi giorni circola un video su X e TikTok con un giovanissimo dj senza maglietta, scatenato in consolle durante un dj set al recente Pride di Madrid con centinaia di persone che ballano. I commenti si sono moltiplicati nel giro di poche ore: “È bellissimo”, “Ma perché questo video mi compare da giorni?”, “ma come si chiama?”. Lui è Cristobal Pesce. È nato in Cile il 28 gennaio 1999, ma è cresciuto in Colombia. Fin da ragazzino ha coltivato una passione per la musica che, complice un computer e tanta determinazione, lo ha portato a formarsi da autodidatta come producer e dj, imparando a mixare e produrre brani, completamente 1da autodidatta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “È bellissimo”, “questo video mi compare da giorni”, “ma come si chiama?”: esplode su X e TikTok il fenomeno Cristobal Pesce. Ecco chi è il dj diventato virale al Pride

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