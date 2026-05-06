Kokuho - Il Maestro di Kabuki | ecco perché questo film in Giappone è diventato un fenomeno e perché può affascinare tutti Il video

Un nuovo film giapponese dedicato al teatro kabuki sta attirando l’attenzione, grazie alla sua grande cura estetica e alla rappresentazione di un mondo spesso considerato misterioso. Il film, definito ambizioso e visivamente sontuoso, sta conquistando anche il pubblico occidentale, che raramente ha avuto modo di conoscere da vicino questa forma artistica tradizionale. La pellicola si distingue per la sua capacità di trasmettere l’essenza del kabuki attraverso immagini e narrazione coinvolgenti.

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