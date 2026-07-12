Inditex ha annunciato che Alfredo Ferro è il nuovo direttore di Zara Donna, sostituendo Beatriz Padín, che ha lasciato il suo ruolo nel comitato direttivo. La comunicazione è stata inviata alla Comisión nacional del mercado de valores lo scorso venerdì.

Alfredo Ferro sostituirà Beatriz Padín, ormai ex membro del comitato direttivo, nella direzione di Zara Donna. Lo ha comunicato il colosso Inditex lo scorso venerdì, alla società alla Comisión nacional del mercado de valores. Padín era alla guida di Zara Donna per gli ultimi 25 anni, ma ha deciso di concludere il suo percorso professionale nel gruppo lasciando i propri incarichi sia in Zara che in Inditex dopo oltre quattro decenni. Zara Donna ha un nuovo direttore: è Alfredo Ferro. Ferro è stato, dal 2013 e fino a ora, direttore di Zara Basic, una delle tre aree che compongono Zara Donna. Anche lui vanta una carriera di oltre trent’anni nel gruppo Inditex, che ora sta vivendo un riassetto dei piani alti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È Alfredo Ferro il nuovo direttore di Zara Donna: l’annuncio di Inditex

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