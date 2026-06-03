Cesena Andrea Mancini nuovo direttore sportivo | l’annuncio è venerdì

Venerdì sarà annunciato Andrea Mancini come nuovo direttore sportivo del Cesena. La nomina si inserisce nelle strategie di rafforzamento della società. Restano da definire eventuali accordi a Genova prima dell’annuncio ufficiale. La presenza di Mancini nel ruolo potrebbe incidere sulle future operazioni di mercato della squadra. La società non ha ancora comunicato dettagli sui prossimi passi da compiere.

Come influenzerà la visione di Roberto Mancini il mercato del Cesena? Quali accordi deve concludere Andrea Mancini a Genova prima del venerdì? Perché la strategia sui giovani talenti è centrale per la nuova gestione? Chi sono i professionisti che hanno supportato il lavoro di Andrea alla Sampdoria??? In Breve Andrea Mancini risolve i contratti con la Sampdoria a Genova prima del trasloco. Annuncio ufficiale del nuovo direttore sportivo programmato per venerdì. Roberto Mancini so . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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