Alfredo d’Agnese, critico musicale e giornalista napoletano, è deceduto dopo una lunga malattia. La notizia ha suscitato dolore nel mondo culturale e giornalistico italiano. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore.

Il panorama culturale e giornalistico italiano è in lutto per la morte di Alfredo d’Agnese, critico musicale e giornalista napoletano scomparso nelle scorse ore dopo una lunga malattia. Aveva 67 anni. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, suscitando cordoglio tra colleghi, musicisti e ambienti accademici. La sua carriera, costruita nel corso di decenni, lo ha reso una delle firme più riconoscibili nel campo della critica musicale italiana. Una carriera tra le più importanti testate italiane. Nel corso della sua attività professionale, Alfredo d’Agnese ha collaborato con alcune delle principali testate del panorama nazionale, tra cui La Repubblica, L’Espresso e diverse riviste culturali di rilievo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - È morto Alfredo d’Agnese: il triste annuncio

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