In settimana, la Roma e Dybala stanno per rinnovare il loro accordo, firmato originariamente il 20 luglio 2022. La trattativa riguarda un prolungamento del contratto, che seguirà il primo ciclo quadriennale. La società ha anche concluso un accordo con il difensore Celik e si aspetta una conferma positiva per Pellegrini. Dybala e il club sono pronti a continuare insieme, ma il nuovo contratto non sarà per sempre.

Non sarà per sempre, ma un nuovo sì è in arrivo. Dybala e la Roma sono pronti a continuare insieme, portando avanti un rapporto ufficializzato il 20 luglio 2022 e che in settimana sarà rinnovato ulteriormente dopo il primo ciclo quadriennale. La trattativa, iniziata da Ryan Friedkin a metà maggio su impulso di Gasperini, ha subito un'accelerazione negli ultimi giorni, con contatti continui tra il ds D'Amico e l'agente dell'argentino Novel. I due hanno trovato l'intesa economica sul contratto annuale (probabilmente con opzione) della Joya, che vedrà ridursi sensibilmente il proprio ingaggio dopo aver guadagnato 8 milioni netti più bonus nell'ultima annata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Che Joya: in settimana la firma di Dybala. Accordo con Celik, fiducia per Pellegrini

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LIMPORTANZA di DYBALA sulla CHAMPIONS della ROMA

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Pier Paolo #Mariani si è soffermato sulla classe e sulla longevità di Paulo #Dybala. Il primario di Villa Stuart ritiene che la Joya potrebbe restare ai massimi livelli fino a 40 anni. @tempoweb #ASRoma x.com

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