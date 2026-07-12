Due Sorelle e tartarughe conquistano i turisti

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I turisti, italiani e stranieri, visitano le Due Sorelle e il Conero, anche se in numero limitato quest'anno. La maggior parte apprezza il tragitto che conduce alle due formazioni rocciose sul mare. La zona attira visitatori che si spostano a piedi o in barca per ammirare le formazioni naturali e le tartarughe che frequentano l'area. Nessuna variazione significativa nel numero di visitatori rispetto agli anni precedenti.

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I turisti italiani e stranieri, seppur pochi finora quest’anno, amano le Due Sorelle, il Conero in generale, ma soprattutto il tragitto che li porta a quelle due meraviglie sul mare. Lo testimoniano le tante richieste arrivate già a giugno ai Traghettatori del Conero che si impegnano per dare loro questo servizio. "L’esperienza più gettonata è sicuramente la panoramica verso le Due Sorelle – confermano -. Quest’anno notiamo tanti turisti dal Nord Italia e attratti dal turismo green, si innamorano quando vedono il nostro litorale meraviglioso in barca e ascoltano la sua storia. Tanti vogliono poi partecipare al Tarta day, l’emozionante liberazione di tartarughe con partenza dal porticciolo di Numana, c’è tantissima richiesta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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