due sorelle e tartarughe conquistano i turisti

I turisti, italiani e stranieri, visitano le Due Sorelle e il Conero, anche se in numero limitato quest'anno. La maggior parte apprezza il tragitto che conduce alle due formazioni rocciose sul mare. La zona attira visitatori che si spostano a piedi o in barca per ammirare le formazioni naturali e le tartarughe che frequentano l'area. Nessuna variazione significativa nel numero di visitatori rispetto agli anni precedenti.

I turisti italiani e stranieri, seppur pochi finora quest’anno, amano le Due Sorelle, il Conero in generale, ma soprattutto il tragitto che li porta a quelle due meraviglie sul mare. Lo testimoniano le tante richieste arrivate già a giugno ai Traghettatori del Conero che si impegnano per dare loro questo servizio. "L’esperienza più gettonata è sicuramente la panoramica verso le Due Sorelle – confermano -. Quest’anno notiamo tanti turisti dal Nord Italia e attratti dal turismo green, si innamorano quando vedono il nostro litorale meraviglioso in barca e ascoltano la sua storia. Tanti vogliono poi partecipare al Tarta day, l’emozionante liberazione di tartarughe con partenza dal porticciolo di Numana, c’è tantissima richiesta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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ho comprato due tartarughe per due bambine, sorelle, e non sono perfettamente uguali solo chi ha una sorella capirà il dramma x.com

Due (forse grandi) creature e tante sguardi strani per 4GGG reddit

Due Sorelle e tartarughe conquistano i turistiI Traghettatori del Conero e un’estate green: Ci sono tanti vacanzieri dal nord che amano il tragitto in mare e la liberazione delle testuggini ... ilrestodelcarlino.it