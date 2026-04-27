Roma le tartarughe azzannatrici sono ormai di casa | trovati due esemplar sul litorale nord

Due tartarughe azzannatrici sono state rinvenute nel litorale nord della Riserva naturale di Torre Flavia, a Ladispoli. Si tratta di due esemplari appartenenti a una delle specie più aggressive al mondo. L'osservazione è stata effettuata recentemente e ha portato alla scoperta di queste tartarughe nel tratto di mare che si affaccia sulla riserva. La presenza di queste creature in quella zona ha suscitato attenzione tra gli operatori locali.

Nella Riserva naturale di Torre Flavia a Ladispoli sono state trovati due esemplari di tartarughe azzannatrici, una della specie più pericolosa e aggressiva al mondo. Non si tratta del primo avvistamento nel territorio romano e per questo resta alta l’attenzione. La tartaruga azzannatrice La.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Non sono più casi isolati: scoperta la "seconda generazione" di tartarughe azzannatrici vicino Roma Tartarughe azzannatrici avvistate vicino Roma, l’esperto: “Possono tranciare il dito di un bambino”Nella riserva naturale di Torre Flavia a Ladispoli sono state avvistate delle tartarughe azzannatrici. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roma, allarme tartarughe azzannatrici: trovati altri due esemplari; Tartarughe azzannatrici, gli esemplari killer alle porte di Roma. Morsi potentissimi e scatti fulminei: Pericolose anche per l'uomo; Avvistate tartarughe azzannatrici vicino Roma, scatta l’allerta; Tartarughe killer alle porte di Roma, scovati altri due esemplari. L’etologo Lunerti: Non avvicinatele. Avvistate tartarughe azzannatrici vicino Roma, scatta l’allertaSegnalati esemplari a Torre Flavia, esperti invitano alla prudenza per la presenza di una specie invasiva potenzialmente pericolosa ... rainews.it Roma, allarme tartarughe azzannatrici: trovati altri due esemplariCorpo massiccio, becco affilato e una forza capace di infliggere morsi gravissimi. Non è un animale esotico, ma una presenza ormai ricorrente alle porte di Roma. Due tartarughe azzannatrici - tra le s ... tg24.sky.it L'anniversario della Liberazione a Roma è stato macchiato da un episodio di violenza che ha trasformato un momento di celebrazione in un pomeriggio di terrore. Due iscritti all’Anpi, una donna di 62 anni e un uomo di 66, sono stati bersagliati da colpi d'arma - facebook.com facebook #Massara è ancora alla Roma ma parte già il casting dei ds: tre nomi in corsa (e un favorito) x.com