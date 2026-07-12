due motociclisti sono morti in un incidente durante un gran premio del campionato alpe adria in repubblica ceca

Due motociclisti sono deceduti durante un incidente avvenuto durante un gran premio del campionato Alpe Adria al circuito Ivan Masaryk di Brno, in Repubblica Ceca. L’incidente si è verificato nel corso della gara e ha coinvolto due piloti che sono stati colpiti mortalmente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare le vite dei due motociclisti. La competizione è stata interrotta e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Due motociclisti sono morti sabato in un incidente durante un gran premio della Repubblica Ceca del campionato internazionale Alpe Adria, al circuito Ivan Masaryk della città di Brno. Erano Philipp Steinmayr, austriaco, di 32 anni; e Adrian Rus, romeno di 43 anni. L’incidente è avvenuto alla partenza: Steinmayr, che partiva più avanti rispetto a Rus, è rimasto fermo, e Rus lo ha colpito arrivando da dietro. Il campionato motociclistico internazionale Alpe Adria è una competizione internazionale che si svolge su circuito in vari paesi dell’Europa centrale. È una competizione di buon livello, a cui partecipano professionisti, amatori molto esperti e giovani che stanno iniziando a gareggiare a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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MOTOCICLISTI MORTI, LA LETTERA D'ADDIO DEL FRATELLO DI FRANCESCO | 05/07/2026

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