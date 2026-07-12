due mondi gran finale a spoleto noseda dirige il concerto in piazza

Il Festival dei Due Mondi si è concluso questa sera a Spoleto con il concerto in Piazza Duomo diretto da Gianandrea Noseda. L'evento ha visto l'esecuzione di un programma musicale di rilievo, con l’orchestra sul palco e il pubblico che ha riempito la piazza. La serata ha segnato la fine della rassegna, con un'esibizione che ha coinvolto i presenti fino a sera inoltrata.

Il Festival dei Due Mondi si chiude stasera con il tradizionale concerto finale in Piazza Duomo, affidato alla bacchetta di Gianandrea Noseda, maestro indiscusso del panorama internazionale, che con la Filarmonica Teatro Regio Torino farà delle note di Menotti, Bernstein e Dvo?ák i pentagrammi di un ponte capace di omaggiare la cultura europea e quella americana, nel 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. L’appuntamento è alle 19.30 e segna il debutto a Spoleto di Noseda e della Filarmonica Teatro Regio Torino. "Un punto di convergenza naturale, incontro atteso e dovuto" commenta il Festival. Tra i direttori... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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