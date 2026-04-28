Su il sipario al Festival dei Due Mondi di Spoleto | il programma gli artisti e il concerto di Mika

Dal 26 giugno al 12 luglio, il Festival dei Due Mondi di Spoleto apre le sue porte offrendo un ricco programma di eventi che spazia tra danza, teatro, opera, musica classica e musica pop. Durante le due settimane, il festival si configura come un punto di incontro tra passato e presente, con artisti provenienti da diversi contesti e generi. Tra gli appuntamenti più attesi c’è anche il concerto del cantante internazionale, che porterà sul palco uno spettacolo di grande richiamo.

Dal 26 giugno al 12 luglio c'è un posto in Umbria che sarà una sorta di portale culturale che riesce a portare con la danza, il teatro, l'Opera, la musica classica e la musica pop orchestrata dal passato al presente, da un mondo all'altro, dal qui al lì. Il posto è Spoleto mentre il portale è il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Fra Mika e l’opera di Menotti: Spoleto vuol essere "più pop"Diciassette giorni, duecento spettacoli, oltre mille artisti, tra opera, musica sinfonica, pop orchestrato, danza e prosa: il Festival dei Due Mondi... Leggi anche: Il ritorno di Mika, concerto all’Unipol Arena lunedì 2 marzo Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Festival dei Due Mondi 2026: a Roma si alza il sipario sul programma; Buio in sala e su il sipario, il Far East Film Festival entra in scena; A Rimini su il sipario: c’è Macfrut. Una filiera che crea ricchezza; Si alza il sipario sul Trento Film Festival: eventi fino al 3 maggio. Su il sipario al Festival dei Due Mondi di Spoleto: il programma, gli artisti e il concerto di MikaIl vice-presidente Tommaso BoriUn evento che rappresenta il cuore pulsante della nostra identità culturale e che quest'anno si interroga proprio sul tema delle Radici ... perugiatoday.it Si è svolta questa mattina – martedì 28 aprile – a Roma la presentazione della 69esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Il tema che attraverserà la kermesse è quello di Radici: “Per la mia prima edizione non potevo che rendere omaggio al pas - facebook.com facebook Festival dei Due Mondi 2026: a Roma si alza il sipario sul programma #Spoleto #Spoleto69 Leggi l'articolo completo su Due Mondi News - Il quotidiano multimediale di Spoleto x.com