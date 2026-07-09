Pop d’autore in Piazza del Duomo. Dopo la rilettura in chiave sinfonica dei grandi successi di Mika, il Festival dei Due Mondi punta questa sera su un altro nome molto amato del panorama contemporaneo: alle 22, per la prima volta a Spoleto, Arisa è pronta a incantare il pubblico con un concerto in esclusiva per il Festival, accompagnata dall’ Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta dal Maestro Roberto Molinelli. I brani che hanno segnato il suo percorso – da Sincerità a La notte, passando per Controvento, Magica Favola e le canzoni del recente album Foto Mosse – si arricchiscono nell’evento in Piazza Duomo di arrangiamenti sinfonici inediti,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arisa al Festival dei Due Mondi. Concerto in esclusiva a Spoleto

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