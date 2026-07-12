Ducati entra nella storia | conquistato il 22° titolo Costruttori nel WorldSBK

Ducati ha vinto il 22° titolo Costruttori nel Campionato Mondiale Superbike, arrivando a questa conquista sul circuito di Donington Park. La casa di Borgo Panigale ha ottenuto il risultato grazie alle performance delle sue moto durante la stagione. La vittoria permette a Ducati di stabilire un nuovo record nel campionato. La conquista del titolo è stata ufficializzata al termine delle gare disputate sul circuito britannico.

Ducati continua a scrivere la storia del Campionato Mondiale Superbike. Sul circuito di Donington Park, la casa di Borgo Panigale ha conquistato matematicamente il 22° titolo Costruttori del WorldSBK, un traguardo che rappresenta un record assoluto nella categoria e che assume un significato ancora più speciale nell’anno del centenario dell’azienda. Il successo certifica ancora una volta la superiorità della Panigale V4 R, autentico punto di riferimento del campionato, capace di conquistare il quinto titolo Costruttori consecutivo, confermando un dominio iniziato nel 2022. Un dominio costruito su innovazione e prestazioni. Dalla leggendaria Ducati 888 degli anni Novanta fino all’attuale Panigale V4 R, il marchio emiliano ha saputo trasformare la propria esperienza nelle competizioni in un percorso di continua evoluzione tecnologica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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Perchè la Ducati SCRAMBLER ha conquistato il MONDO: 60 anni di storia COMPLETA di un'ICONA RIBELLE!

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