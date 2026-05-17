Dopo Panetta c' è Sinner | Jannik superbo conquista il titolo di Roma ed entra nella storia
Il 17 maggio 2026 rimarrà una data memorabile nel tennis italiano, perché Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali di Roma, diventando il primo italiano a conquistare il titolo dal 1976. La vittoria di Sinner è arrivata dopo una finale intensa, che ha visto il tennista superare avversari di livello elevato. Con questo risultato, l’atleta entra nella storia del torneo e del tennis nazionale, rinnovando il successo di un passato ormai lontano. Questa vittoria rappresenta un traguardo importante per il suo percorso sportivo.
La Storia è stata scritta oggi e porta la data del 17 maggio 2026. Jannik Sinner riesce in un’impresa che non avveniva da 50 anni, un italiano vincitore agli Internazionali di Roma dopo Adriano Panatta quel 30 maggio del 1976. L’azzurro ha sconfitto il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4, dopo. Sotto gli occhi attenti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che non ha perso nemmeno un game, il numero uno del mondo allunga la sua lista di record dal momento che in questo giorno speciale e indimenticabile vince il suo sesto Masters 1000 consecutivo. Il gigante del tennis e dello sport mondiale non smette di stupire. La ciliegina sulla torta in questa magica giornata anche la prima vittoria di sempre del doppio italiano, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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