Dopo Panetta c' è Sinner | Jannik superbo conquista il titolo di Roma ed entra nella storia

Il 17 maggio 2026 rimarrà una data memorabile nel tennis italiano, perché Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali di Roma, diventando il primo italiano a conquistare il titolo dal 1976. La vittoria di Sinner è arrivata dopo una finale intensa, che ha visto il tennista superare avversari di livello elevato. Con questo risultato, l’atleta entra nella storia del torneo e del tennis nazionale, rinnovando il successo di un passato ormai lontano. Questa vittoria rappresenta un traguardo importante per il suo percorso sportivo.

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