Due piloti sono morti durante una gara al Circuito di Brno, nell'ambito dell’Alpe Adria International Motorcycle Championship. L'incidente si è verificato durante l'evento, portando alla perdita dei due conducenti. La gara è stata immediatamente sospesa. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dei piloti prima dello scontro. Le autorità competenti stanno conducendo le verifiche del caso.

Tragedia al Circuito di Brno: Due Piloti Perdono la Vita. ROMA (ITALPRESS) – Un triste evento ha scosso il mondo del motociclismo al Circuito di Brno, dove due piloti dell’Alpe Adria International Motorcycle Championship hanno tragicamente perso la vita. Il drammatico incidente è avvenuto durante la gara di Stk1000Sbk, suscitando grande emozione tra gli appassionati e i professionisti del settore. Nonostante i tempestivi soccorsi dei servizi medici, gli atleti non sono riusciti a sopravvivere alle gravissime lesioni riportate. Le vittime dell’incidente sono l’austriaco Philipp Steinmayr, nato il 13 agosto 1993, e il rumeno Adrian Rus, nato l’11 agosto 1982. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Drammatico incidente a Brno: due piloti perdono la vita sul circuito dell’Alpe Adria.

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DRAMMA IN GARA A BRNO: DUE PILOTI MORTI NELLO SCONTRO IN PARTENZA. IMMAGINI FORTI

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