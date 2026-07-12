Dove vedere Italia-Serbia oggi in tv finale Europei U22 volley femminile | orario canale streaming

Oggi si gioca la finale degli Europei Under 22 di volley femminile a Den Haag, nei Paesi Bassi. L’Italia sfiderà la Serbia per il titolo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. L’orario di inizio e i canali specifici sono stati comunicati, ma non sono ancora stati indicati nel testo. La competizione sta arrivando al suo momento clou.

L’Italia affronterà la Serbia nella finale gli Europei U22 di volley femminile, in corso di svolgimento a Den Haag (Paesi Bassi). Dopo aver dettato legge nella fase a gironi, vincendo le tre partite disputate e meritandosi il primo posto in classifica, le azzurre hanno tramortito la Spagna in una semifinale a senso unico e si sono così meritate la grande sfida con la compagine balcanica, che è riuscita a regolare le padrone di casa al tie-break. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DI VOLLEY FEMMINILE U22 DALLE 18.30 L’appuntamento è per domenica 12 luglio alle ore 18.30 italiane: si preannuncia un confronto particolarmente avvincente, appassionante ed equilibrato tra due formazioni che si sono affrontate anche negli atti conclusivi delle ultime due edizioni, vinte sempre dall’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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