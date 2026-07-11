Dove vedere Italia-Spagna oggi in tv Europei volley femminile U22 | orario semifinale programma streaming

L’Italia affronta la Spagna nelle semifinali degli Europei Under 22 di volley femminile a L’Aia. La partita si gioca oggi, con orario ancora da confermare, e sarà visibile in diretta streaming e in tv. L’Italia, prima nella pool di provenienza, sfida la seconda del girone opposto. La competizione si svolge nei Paesi Bassi e rappresenta il penultimo atto del torneo.

Gli Europei Under 22 di volley femminile, in corso di svolgimento a L’Aia, nei Paesi Bassi, sono giunti alle semifinali: nel penultimo atto della competizione l’Italia, prima nella Pool II della prima fase, affronterà la Spagna, seconda nella Pool I. Il match andrà in scena alle ore 12.30 di oggi, sabato 11 luglio: la vincente della sfida affronterà nell’ultimo atto la squadra che emergerà dall’altra sfida tra le padrone di casa dei Paesi Bassi e la Serbia, con le balcaniche già battute nella prima fase dalle azzurrine. La partita Italia-Spagna, semifinale degli Europei Under 22 di volley femminile, non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà a cura del canale YouTube European Volleyball, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italy vs Spain | UEFA European U17 Championship 2026 Semi-final

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