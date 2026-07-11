Italia-Serbia finale Europei U22 volley femminile | quando si gioca programma orario tv streaming

La finale degli Europei U22 di volley femminile tra Italia e Serbia si disputerà a Den Haag, nei Paesi Bassi. La partita è in programma domani alle 18:00 e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming online. Entrambe le nazionali sono arrivate all’ultimo atto del torneo dopo aver superato le rispettive semifinali. La gara si svolgerà nella struttura sportiva della città olandese.

L’Italia affronterà la Serbia nella finale gli Europei U22 di volley femminile, in corso di svolgimento a Den Haag (Paesi Bassi). Dopo aver dettato legge nella fase a gironi, vincendo le tre partite disputate e meritandosi il primo posto in classifica, le azzurre hanno tramortito la Spagna in una semifinale a senso unico e si sono così meritate la grande sfida con la compagine balcanica, che è riuscita a regolare le padrone di casa al tie-break. L’appuntamento è per domenica 12 luglio alle ore 18.30 italiane: si preannuncia un confronto particolarmente avvincente, appassionante ed equilibrato tra due formazioni che si sono affrontate anche negli atti conclusivi delle ultime due edizioni, vinte sempre dall’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia - Serbia 17-6: gli Highlights | Europei femminili di Pallanuoto 2026

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