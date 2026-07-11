Italia-Turchia finale Europei U18 volley femminile | quando si gioca programma orario tv streaming

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia affronterà la Turchia nella finale degli Europei U18 di pallavolo femminile, in programma a Riga, in Lettonia. La partita si giocherà in data e orario ancora da definire e sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme di streaming. La nazionale italiana ha raggiunto questa fase dopo aver vinto tutte le partite precedenti nel torneo. La squadra turca si è qualificata battendo le avversarie nelle semifinali.

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L’Italia affronterà la Turchia nella finale gli Europei U18 di volley femminile, in corso di svolgimento a Riga (Lettonia). Dopo aver conquistato sei vittorie su sette partite disputate nella fase a gironi e aver travolto la Francia con un perentorio 3-0 in semifinale, le azzurre scenderanno in campo per sfidare le anatoliche, giustiziere dell’Ungheria per 3-1, in un confronto che sa di rivincita dopo il ko rimediato nel round robin (in quell’occasione veniva messo in palio il primo posto). L’appuntamento è per domenica 12 luglio alle ore 17.00 italiane: si preannuncia un confronto particolarmente avvincente, appassionante ed equilibrato tra le due formazioni più attrezzate della competizione, desiderose di festeggiare il prestigioso trofeo continentale di categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

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