Alle finali degli Europei giovanili di volley, le squadre italiane Under 18 e Under 22 hanno vinto entrambe con risultati netti. Le Under 18 hanno battuto la Turchia in tre set, mentre le Under 22 hanno superato la Serbia in quattro set. La competizione si è svolta a L'Aia, in Olanda.

Doppietta d'oro per le azzurre del volley agli Europei giovanili: a L'Aia (Olanda) trionfano le Under 18 di Stefano Gregoris - 3-0 (25-20, 25-16, 25-15) sulla Turchia - e poi anche l'Italia Under 22 di coach Nino Gagliardi (3-1 sulla Serbia, 25-21, 25-19, 18-25, 25-13). Nella finale non c'è stata storia, con l'Italia protagonista di una partita super in in difesa e a muro (11-2 il parziale). In doppia cifra il capitano Lisa Monari Gamba (11 punti) e Anita Tessariol (18 punti e un 50% in attacco per lei) con Bianca Legrenzi che a referto mette 5 muri individuali. Premi individuali per quattro italiane: Bianca Legrenzi come miglior centrale, Alessia Manda miglior palleggiatrice, Giulia Faleschini, miglior schiacciatrice e Lisa Monari Gamba MVP della manifestazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Doppio trionfo azzurro agli Europei femminili: oro per Under 18 e Under 22

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