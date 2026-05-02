Durante gli Europei di Para-Archery disputatisi a Roma, la squadra italiana ha conquistato complessivamente 11 medaglie, tra cui sei ori, tre argenti e due bronzi. La nazionale ha ottenuto tre vittorie nella competizione a squadre, posizionandosi in prima posizione nel medagliere, davanti a Turchia e Gran Bretagna. L'evento ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti da vari Paesi europei.

Allo stadio Nando Martellini delle Terme di Caracalla l’Italia domina i Campionati Europei Para-Archery, chiudendo in vetta al medagliere con un bottino record di 11 medaglie: 6 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Una prestazione corale che mostra la crescita costante di uno degli sport più inclusivi che esistano e che stavolta ha visto gli azzurri imporsi su potenze come Turchia e Gran Bretagna. Nelle prove a squadre e mixed team sono arrivati tre ori pesantissimi, tutti conquistati allo spareggio. Davide Bettoni e Stefano Travisani hanno fatto svettare il tricolore nel ricurvo maschile, piegando la Slovacchia allo shoot-off. Stesso copione per il duo d’oro Stefano Travisani- Elisabetta Mijno nel mixed team ricurvo e per la coppia Pellizzari-Tonon nel W1, glaciali nel superare la Repubblica Ceca con due frecce sul 10.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trionfo azzurro agli Europei di Para-Archery a Roma: 6 ori, 3 argenti e 2 bronzi

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Europei Para-Archery di #Roma L'Italia vince due bronzi nel ricurvo e si guadagna due finali per l'oro con i Visually Impaired Leggi la news fitarco.it/media-fitarco/… #fitarco #paraarchery #europeipara @CIPnotizie x.com