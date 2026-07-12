Dopo mio figlio ho perso anche mia moglie sono solo | pensionato chiama il 112 per chiedere aiuto

Un pensionato di Torino ha chiamato il 112 chiedendo aiuto dopo aver perso sia suo figlio che sua moglie. I poliziotti sono intervenuti e hanno ascoltato l’uomo per circa un’ora, offrendogli supporto. L’intervento è avvenuto in un momento di forte solitudine per l’anziano, che si è rivolto alle forze dell’ordine per trovare conforto e assistenza. Non ci sono altre informazioni sugli esiti dell’intervento o sulle condizioni dell’uomo.

Un anziano di Torino, solo dopo la perdita della moglie, ha chiamato il 112 per parlare con qualcuno. I poliziotti lo hanno ascoltato e confortato per un'ora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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