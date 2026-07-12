Dopo mio figlio ho perso anche mia moglie sono solo | pensionato chiama il 112 per chiedere aiuto

Da fanpage.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un pensionato di Torino ha chiamato il 112 chiedendo aiuto dopo aver perso sia suo figlio che sua moglie. I poliziotti sono intervenuti e hanno ascoltato l’uomo per circa un’ora, offrendogli supporto. L’intervento è avvenuto in un momento di forte solitudine per l’anziano, che si è rivolto alle forze dell’ordine per trovare conforto e assistenza. Non ci sono altre informazioni sugli esiti dell’intervento o sulle condizioni dell’uomo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un anziano di Torino, solo dopo la perdita della moglie, ha chiamato il 112 per parlare con qualcuno. I poliziotti lo hanno ascoltato e confortato per un'ora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GOSSIP: IL MIO FIDANZATO È USCITO CON LA MIA MIGLIORE AMICA E LHO SPIATO DI NASCOSTO! *camilla*

Video GOSSIP: IL MIO FIDANZATO È USCITO CON LA MIA MIGLIORE AMICA E LHO SPIATO DI NASCOSTO! *camilla*

Notizie e thread social correlati

“Ho ucciso mia moglie”, chiama il 112 e poi scappa: in casa il cadavere della 56enne, caccia all’uomo a PiacenzaUn uomo ha chiamato il numero di emergenza dichiarando di aver ucciso la moglie e poi è fuggito dall’appartamento.

Piacenza, uomo chiama il 112: "Venite, ho ucciso mia moglie" | Poi si dà alla fuga: arrestato sulla tomba del figlioUn uomo ha chiamato il 112 annunciando di aver ucciso la moglie nell’appartamento della coppia e poi si è dato alla fuga.

Argomenti più discussi: Sienna Miller: Mi criticano perché ho un compagno più giovane e un figlio a 44 anni. È ancora il patriarcato; Leonardo R.: Mio figlio ha il mito dei soldi facili online. Mi preoccupa quello che potrebbe fare; Mio figlio disabile e le inevitabili domande sul suo futuro; Ho Quynh Huong: Non mi aspetto che mio figlio sia eccezionalmente brillante o famoso.

dopo mio figlio hoDopo mio figlio ho perso anche mia moglie, sono solo: pensionato chiama il 112 per chiedere aiutoSenza la moglie, ha perso il suo punto di riferimento e iniziato un'esistenza di solitudine. Così un pensionato di Torino ha denunciato il proprio stato di abbandono alla Polizia. Tutto è partito co ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web