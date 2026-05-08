Un uomo ha chiamato il 112 annunciando di aver ucciso la moglie nell’appartamento della coppia e poi si è dato alla fuga. È stato arrestato successivamente sulla tomba del loro figlio. La donna è stata trovata morta nell’abitazione al momento dell’intervento delle forze dell’ordine. La polizia sta indagando sui motivi dell’omicidio e sulle circostanze che hanno portato all’arresto dell’uomo.

È stato fermato Hako Vitanov, 60 anni, l'uomo di origine macedone che ha ucciso la moglie Milena Vitanova, di 56 anni, nella loro abitazione a Piacenza. Stando alla ricostruzione, l'uomo avrebbe chiamato il 112 dopo il femminicidio, poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Il 60enne è stato trovato circa due ore più tardi al Cimitero monumentale di Piacenza, sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. Stando a quanto emerso, il 60enne avrebbe tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene prima dell'arrivo dei militari. L'uomo è stato arrestato., "Venite, ho ucciso mia moglie", avrebbe annunciato l'uomo al 112.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Piacenza, uomo chiama il 112: "Venite, ho ucciso mia moglie" | Poi si dà alla fuga: arrestato sulla tomba del figlio

Notizie correlate

Piacenza, uomo chiama i soccorsi: "Venite, ho ucciso mia moglie" | Poi si dà alla fuga: arrestato sulla tomba del figlioÈ stato fermato l'uomo di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni a coltellate nella loro abitazione a Piacenza.

Leggi anche: Piacenza, uomo chiama i soccorsi: "Venite ho ucciso mia moglie" | Poi si dà alla fuga

Panoramica sull’argomento

Piacenza, chiama il 112 e confessa: «Ho ucciso mia moglie». I carabinieri trovano il cadavere della donna. Trovato il maritoLa vittima è una 56enne, di nazionalità macedone. Sul suo corpo sono state rinvenute ferite compatibili con un'arma da taglio e vicino al corpo era presente un coltello, presumibilmente l'arma del del ... corrieredibologna.corriere.it

Ho ucciso mia moglie, chiama il 112 e scappa: in casa il cadavere della 56enne, lui trovato ferito vicino al cimiteroLa donna di 56 anni è stata uccisa a accoltellata in un appartamento al sesto piano di un palazzo alla periferia di Piacenza ... fanpage.it