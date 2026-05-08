Ho ucciso mia moglie chiama il 112 e poi scappa | in casa il cadavere della 56enne caccia all'uomo a Piacenza
Un uomo ha chiamato il numero di emergenza dichiarando di aver ucciso la moglie e poi è fuggito dall’appartamento. La polizia ha trovato il corpo della donna di 56 anni nel suo appartamento al sesto piano di un edificio nella periferia di Piacenza. Le forze dell’ordine sono ora alla ricerca dell’uomo, che si è allontanato subito dopo aver compiuto l’omicidio. La scena del delitto è sotto sequestro e si stanno svolgendo accertamenti.
La donna di 56 anni è stata uccisa a accoltellata in un appartamento al sesto piano di un palazzo alla periferia di Piacenza. Irreperibile il marito che ha lanciato l'allarme chiamando il 112 e confessando il delitto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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