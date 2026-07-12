Due minorenni coinvolti nel furto in casa di Donnarumma a Parigi nel 2023 sono stati condannati, mentre altri tre ragazzi saranno processati a settembre. I fatti risalgono a tre anni fa e sono stati riferiti da L’Equipe. I due condannati sono stati giudicati colpevoli di aver partecipato al furto, ma i dettagli sulle pene non sono stati resi noti. I tre giovani in attesa di processo sono stati identificati come coinvolti nel caso.

Tre anni dopo il furto subito da Gigio Donnarumma in casa a Parigi, L’Equipe ha riportato che due dei coinvolti, minorenni all’epoca dei fatti, sono stati condannati all’inizio di questo mese, mentre altri tre (tra cui Ilyas Kherbouch, il 21enne accusato di aver suggerito agli altri dal carcere come agire) saranno processati a settembre presso il Tribunale della capitale francese. Il furto in casa subito da Donnarumma nel 2023, tre ragazzi a processo. Donnarumma, durante il furto avvenuto nella notte tra il 20 e 21 luglio del 2023, era stato colpito al volto e legato. La sua compagna, all’epoca incinta, era stata anche lei legata. I ladri se n’erano andati con soldi, orologi, borse di lusso, un telefono e le chiavi della macchina, ovvero un bottino stimato circa 500mila euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Donnarumma e il furto in casa a Parigi del 2023: due ragazzi condannati, tre saranno processati a settembre

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DONNARUMMA Karma Moment During The Shootout

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